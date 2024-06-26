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Общество

Назван минимальный срок, за который пензенцы могут накопить на квартиру

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В Пензенской области семье с ребенком и средней по региону зарплатой потребуется 5,6 года, чтобы накопить на квартиру площадью 60 кв. м на вторичном рынке. Это показало исследование, проведенное РИА Новости.

Предполагалось, что семья будет ежемесячно откладывать на покупку жилья остаток денег после минимально необходимых трат и использовать накопленные депозиты. Аналитики брали в расчет цены на жилье на май 2024 года. Средняя стоимость квартиры площадью 60 кв. м в Пензенской области составила 5,3 млн руб.

Эксперты отметили, что реальные траты семьи обычно больше, чем официальный прожиточный минимум, но меньше него они вряд ли могут быть. Поэтому рейтинг оценивает потенциальные возможности накопления на квартиру для семей со средней по региону чистой (без НДФЛ) зарплатой и минимальными тратами.

Пензенская область оказалась на 53-м месте из 85. Список возглавил Ненецкий автономный округ, где потребуется 2,6 года. Замыкает его Севастополь (12,4 года).

Москвичам потребуется копить на квартиру минимум 5 лет.

Что касается соседних регионов, то ульяновцам потребуется копить столько же, сколько и пензенцам, саратовцам - 5,4 года, тамбовчанам - 5,9, жителям Республики Мордовии - 6,1 года.

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