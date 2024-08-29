ВТБ признан лидером рынка Private Banking в России

29.08.2024 | 13:51

Erid: 2Vfnxwiqt8p

ВТБ в четвертый раз возглавил рейтинг журнала Forbes среди банков для крупного частного капитала. На сегодняшний день портфель средств под управлением ВТБ Private Banking превышает 5 трлн рублей, увеличившись на треть с начала года. Больше половины занимают классические рублевые депозиты. Доля инвестиций в общем портфеле составляет более 30% - это свыше 1,5 трлн рублей.

Для составления рейтинга команда журнала Forbes отобрала 15 лучших игроков в России. Оценка производилась с учетом активов, кредитных рейтингов от российских агентств, числа клиентов, ставок по депозитам, а также голосования участников рынка. Набрав 91,67 балла из 100 возможных, ВТБ Private Banking стал лучшим банком для состоятельных клиентов.

«Думаю, за эти годы мы действительно многое сумели создать, обоснованно заручиться доверием клиентов и уважением экспертного сообщества. Сейчас пришло время идти дальше: тиражировать лучшие практики private banking на другие сегменты с одной стороны, и развивать новые грани ВИП-обслуживания с другой. Нас ждут новые инвестиционные и транзакционные цепочки, развитие технологий, систем защиты данных и CRM-систем, укрепление страховых, медицинских, правовых сервисов и создание комбинированных финансовых продуктов. Именно созданная за эти годы база поможет нам в этом», - прокомментировал старший вице-президент ВТБ Дмитрий Брейтенбихер.

«История нашего Private Banking насчитывает уже более 15 лет, а средний стаж в команде - более 10 лет. Мы просто выросли вместе с поколениями клиентов, с их задачами, портфелями и тем успехом, которого вместе с ними и добиваемся. Сейчас, пройдя объединение с банком «Открытие», внешние экономические и социальные вызовы, перейдя в новую стадию роста, видим, как важно оставаться банком первого выбора, безусловного доверия для экономически активных людей. Развитие инвестиционных решений, классических и альтернативных, Family Office, партнерских программ и оттачивание daily banking - наш путь и наша цель. Private banking #1 рождается каждый день, от исполнения, казалось бы, очередного, но очень важного конкретному человеку поручения именно в тот момент, когда это необходимо», - дополнила вице-президент, заместитель руководителя Private Banking и «Привилегии» ВТБ Оксана Семененко.

Ранее ВТБ Private Banking был признан самым крупным банком в России по числу клиентов HNWI с капиталом свыше 100 млн рублей на ежегодной премии Frank Private Banking Award 2024.

«ВТБ является лидером по продаже золота физическим лицам. Объем физического золота, приобретенного клиентами ВТБ, превысил 79 тонн», - сообщили в пресс-службе банка.

Реклама. Заказчик - Банк ВТБ (ПАО).