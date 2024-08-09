Пензенской области присвоен средний уровень дорожной безопасности

09.08.2024 | 10:56

В России составили рейтинг по безопасности дорожного движения регионов за 2023 год. Его разработал общественный совет при Минтрансе РФ, Высшая школа экономики и ряд общественных организаций.

Как сообщают «Известия», среди критериев - статистика ДТП, расходы на содержание трасс, обеспеченность дорог медицинскими работниками, число камер и ряд других факторов.

Задача рейтинга - определить проблемы с аварийностью в каждом регионе страны, установить причины ДТП и скорректировать действия по снижению их числа.

Всего в нем 4 уровня: «Передовой», «Высокий», «Средний» и «Низкий». «Передовыми» по итогам прошлого года признаны шесть субъектов федерации: Чеченская Республика, Республика Коми, Ямало-Ненецкий автономный округ, а также Калининградская, Свердловская и Томская области.

Высокий уровень дорожной безопасности - в Алтайском, Красноярском, Пермском, Приморском краях, в республиках Башкирия, Марий Эл, Татарстан, Удмуртия, Якутия (Саха), Ханты-Мансийском автономном округе, Архангельской, Астраханской, Белгородской, Волгоградской, Вологодской, Ивановской, Московской, Мурманской, Нижегородской, Новосибирской, Омской, Орловской, Саратовской, Псковской, Тамбовской, Тверской, Тюменской, Ульяновской и Челябинской областях.

Пензенская область отнесена к среднему уровню. Он также присвоен Адыгее, Алтаю, Дагестану, Бурятии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Карелии, Крыму, Северной Осетии, Чувашии и Хакасии, Ставропольскому, Камчатскому, Краснодарскому, Хабаровскому краям. Также сюда попали Амурская, Брянская, Владимирская, Воронежская, Иркутская, Калужская, Кировская, Кемеровская, Костромская, Курская, Ленинградская, Липецкая, Магаданская, Новгородская, Оренбургская, Ростовская, Рязанская, Самарская, Сахалинская, Смоленская, Тульская, Ярославская области и Еврейская автономная область.

К аутсайдерам отнесли Ингушетию, Калмыкию, Мордовию и Тыву, а также Курганскую область и Забайкальский край - в этих субъектах низкий уровень дорожной безопасности.

В рейтинг не вошли Москва, Санкт-Петербург и Севастополь, а также Чукотский и Ненецкий АО и новые субъекты РФ.