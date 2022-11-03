Пензенский «Дизелист» занял второе место в Восточной конференции

03.11.2022 | 20:45

Ударно проведенная середина третьего периода принесла победу хоккеистам «Дизелиста» в матче с лидером Восточной конференции чемпионата НМХЛ. Соперники из саратовского «Кристалла» активнее начали встречу и уже в стартовой 20-минутке вышли вперед.

Пензенцам понадобился период, чтобы прийти в себя, после чего Алексей Кузнецов выравнял положение - 1:1.

Вторая треть поединка превратилась в голевую перестрелку. Саратовцы вновь вышли вперед, на что «дизелисты» ответили шайбой Ильи Киселева. Но в роли лидеров на перерыв ушли хозяева, в третий раз включив красный свет за воротами пензенцев - 3:2.

И только в заключительном отрезке игры дружина окончательно завладела инициативой. Ярослав Плис реализовал большинство и сделал счет равным.

Через 39 секунд Иван Кузьмин вывел сурскую команду вперед.

Точку в матче поставил Егор Рытьков, в очередной раз использовав расстановку в неравных составах.

5:3 - «Дизелист» выигрывает, с 20 очками располагается на втором месте в Восточной конференции и на 1 балл отстает от «Кристалла».