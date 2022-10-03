Сетевое издание|18+|Понедельник|3 окт 2022|21:45
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+12oC
+13oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+15oC
+16oC
Завтра | Облачно |

Спорт

Мини-футболистки «Лагуны-УОР» разгромили соперниц из Орла

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Мини-футболистки «Лагуны-УОР» с победной серии стартовали в российском сезоне. Первые встречи чемпионата страны пензячки проводили в Орле против студенток местного госуниверситета.

Матч открытия получился боевым, девушкам пришлось приложить все усилия для достижения результата. После гола Ирины Родькиной гостьи повели в счете, а во втором тайме дубль Марины Сонюшкиной закрепил победу «Лагуны-УОР» - 3:2.

В повторной игре сценарий был совсем другим. Орловчанки не могли оказать никакого сопротивления, и исход поединка предрешил хет-трик в исполнении Екатерины Самойловой.

На последних минутах Екатерина Енина, отметившаяся двумя голами, и Дарья Навозова сделали счет разгромным - 6:0.

Следующие матчи обновленная команда проведет на родной площадке. В рамках предварительного этапа Кубка России «Лагуна-УОР» сыграет с соперницами из Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — ТРК «Наш дом», Владимир Тер-Казаров
0
0
0


Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте