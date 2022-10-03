Мини-футболистки «Лагуны-УОР» разгромили соперниц из Орла

03.10.2022 | 20:02

Мини-футболистки «Лагуны-УОР» с победной серии стартовали в российском сезоне. Первые встречи чемпионата страны пензячки проводили в Орле против студенток местного госуниверситета.

Матч открытия получился боевым, девушкам пришлось приложить все усилия для достижения результата. После гола Ирины Родькиной гостьи повели в счете, а во втором тайме дубль Марины Сонюшкиной закрепил победу «Лагуны-УОР» - 3:2.

В повторной игре сценарий был совсем другим. Орловчанки не могли оказать никакого сопротивления, и исход поединка предрешил хет-трик в исполнении Екатерины Самойловой.

На последних минутах Екатерина Енина, отметившаяся двумя голами, и Дарья Навозова сделали счет разгромным - 6:0.

Следующие матчи обновленная команда проведет на родной площадке. В рамках предварительного этапа Кубка России «Лагуна-УОР» сыграет с соперницами из Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга.