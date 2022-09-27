Спорт

В Пензе в легкоатлетической эстафете приняли участие около тысячи человек

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Свыше 900 человек стали участниками легкоатлетической эстафеты на призы губернатора Пензенской области. Традиционные состязания посвятили Дню знаний. Масштабную церемонию открытия провели на стадионе «Дорожник».

Доказать свою приверженность здоровому образу жизни собрались школьники, учащиеся колледжей и студенты высших образовательных заведений.

«Такие прекрасные мероприятия, как сегодня, нас всех объединяют, сплачивают и, конечно же, придают большой уровень патриотизма, потому что вместе мы можем сделать многое. Сегодня в ваших руках - спортивное будущее и будущее России», - отметила министр физической культуры и спорта Пензенской области Евгения Бочкарева.

Чтобы попасть на губернаторскую легкоатлетическую эстафету, все спортсмены прошли предварительный отбор, и только сильнейшие получили право выйти на дистанции.

Участников состязаний разделили на пять групп. В итоге в первой победила команда Пензенского района, во второй - Спасского, в третьей - сборная Пензы № 1, в четвертой - атлеты из социально-педагогического колледжа, а в пятой - студенты ПГУ.

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Источник — ТРК «Наш дом», Дмитрий Трошин
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