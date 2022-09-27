Молодежка «Зенита» выиграла в матче с командой из Татарстана

27.09.2022 | 21:22

Футболисты «Зенита» 2007 года рождения в драматичной борьбе одержали победу в рамках чемпионата ЮФЛ. Очередными соперниками стали воспитанники спортшколы Вахитовского района из Татарстана. Гости находятся выше в турнирной таблице, поэтому старались доказать свое превосходство.

«Вроде хорошие у нас были атаки, быстрые, но последний пас у нас страдал», - отметил тренер команды СШ Вахитовского района Марат Сагиров.

Команды старались играть созидательно, но мяч в ворота не шел. Казалось, что встреча катится к нулевому результату, но на последней минуте пензенцы сумели открыть счет. После стандарта отличился Игорь Быков - 1:0.

«С этой командой всегда тяжело играть. Смотрели их игры, там было тяжело. И сегодня ребята проявили характер в первую очередь и при неплохой игре добились результата. Это нам вернулось, и на последней минуте мы все-таки забили и выиграли», - рассказал тренер команды «Зенит-2007» Максим Игошин.

Времени, чтобы отыграться, гостям из Татарстана попросту не хватило, и матч завершился победой зенитовцев. Следующий поединок команда проведет в гостях, а на родное поле выйдет 8 октября против нижнекамского «Нефтехимика».