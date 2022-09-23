«Зенит» во второй раз проиграл белгородскому «Салюту»

23.09.2022 | 20:29

Пензенский «Зенит» снова проиграл белгородскому «Салюту» - на этот раз на своем поле. За неделю, прошедшую со времени последней встречи, расстановка сил не изменилась. Гости владели инициативой и до перерыва сумели отличиться дважды, создав себе комфортное преимущество.

«Первая игра, которая была в Белгороде, оставила свой отпечаток, потому что тяжело, когда много забиваешь, потом опять настраиваться на ответную игру. И не так много времени прошло», - сообщил главный тренер ФК «Салют» Виктор Навоченко (г. Белгород).

Пензенцы тоже имели несколько хороших моментов для взятия ворот и воплотить их в гол смогли только в начале второго тайма. Но развить успех не получилось - белгородцы снова провели быструю атаку и восстановили разницу в два мяча. Счет 3:1 до конца игры не изменился.

«Мы слишком легко пропускаем голы и слишком тяжело их забиваем. Даже при счете 3:1 у нас были моменты, когда мы могли уйти от поражения, так скажем. Но сложилось как сложилось», - отметил тренер ФК «Зенит» Владимир Радкевич.

Далее у «Зенита» - тяжелый отрезок календаря. Команда проведет три матча подряд на выезде, а на родное поле выйдет только 15 октября.