Пензенские теннисисты сразятся за место в финале крупного турнира

02.09.2022 | 20:40

Третий этап «Олимпийских надежд России» подходит к концу. Совсем скоро станет известно, кто же из участников вырвется в долгожданный финал.

«Турнир организован Федерацией тенниса России и Федерацией тенниса Пензенской области при поддержке «Кубка Кремля - XXI век». Здесь собрались дети - сильнейшие спортсмены из 19 городов », - сообщила генеральный секретарь Федерации тенниса Пензенской области Оксана Сыткова.

67 юниоров в возрасте до 15 лет борются за победу в трех дисциплинах: одиночный, парный и смешанный разряды. Сроки соревнований подобраны специально и совпадают с проведением турниров «Большого шлема» - самых масштабных в мире.

«Наши ребята Рублев, Медведев играют, девочки наши играют. Приурочено к этим даты, чтобы они уже привыкали с детства, чтобы, когда они станут звездами, примерно понимали, что в эти сроки играются турниры», - рассказал тренер юношеской сборной России по теннису Петр Колесников.

У юных российских теннисистов уровень мастерства достаточно высок. В 2021 году девушки взяли первое место на чемпионате мира.