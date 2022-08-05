Организаторы назвали предстоящий матч «Зенита-М» и «ГрАЗа» золотым

05.08.2022 | 20:12

Борьба за чемпионство в AFL приближается к своей развязке. Турнир, представляющий любительскую футбольную лигу 11 на 11, собрал в нынешнем сезоне шесть коллективов, но на место в призовой группе с самого начала претендовали три из них: грабовский «ГрАЗ», молодежная команда «Зенита» и «Сурский бетон».

Интрига была закручена настолько лихо, что к середине чемпионата не осталось соперников, которые не потеряли бы очки. Особенно болезненными оказались потери в матчах, где прямые конкуренты встречались в очной борьбе. «Зенит-М», к примеру, неожиданно уступил бетонщикам со счетом 2:4 и потерял лидирующие позиции.

Правда, затем воспитанники команды мастеров реабилитировались в поединке со своими младшими одноклубниками 2006 года рождения. Молодежка имела заметное преимущество и одержала разгромную победу - 8:0.

Теперь «Зениту-М» в воскресенье, 7 августа, предстоит встреча с «ГрАЗом». Организаторы любительской футбольной лиги уже назвали этот матч золотым.