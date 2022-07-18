«Зенит» огорчил болельщиков в первом матче нового сезона

18.07.2022 | 20:27

Футбольный клуб «Зенит» открыл новый сезон, но не сумел порадовать болельщиков победой. Соперник, «Космос» из Долгопрудного, с первых минут начал диктовать хозяевам свои условия и в итоге в середине первого тайма добился успеха, забив гол после розыгрыша углового.

«У нас из года в год одни и те же задачи, мы готовим молодежь и стараемся побеждать в каждом матче. Руководство хочет дать дорогу молодым ребятам», - сообщил главный тренер ФК «Космос» Андрей Прошин (Долгопрудный).

Решающий удар подмосковная дружина нанесла в середине второй 45-минутки. Нападающий «Космоса» Валерий Альшанский сделал дубль, завершив быстрые атаки гостей. Сурская дружина тоже пыталась поразить ворота соперника, но была неточна при завершении атак. Итог матча - 3:0 в пользу долгопруднинцев.

«Огорчает немножко то, что мы, когда подходили к воротам, как-то боязно атаковали. Это плохо. Я думаю, что мы сейчас на тренировках над этим поработаем», - подчеркнул главный тренер ФК «Зенит» Виктор Демидов.

Следующий матч зенитовцы проведут в Калуге, ну а затем бело-сине-зеленым предстоит дважды сыграть на родном поле. В соперниках будут клубы из Хабаровска и Владивостока.