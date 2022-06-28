Юные зенитовцы уступили в матче с футболистами самарского «Олимпа»

28.06.2022 | 21:25

Воспитанники «Зенита» 2008 года рождения упустили хорошую возможность улучшить свое турнирное положение в футбольном первенстве Приволжского федерального округа. В очередном домашнем матче пензенцы принимали сверстников из самарского «Олимпа».

Игра сразу пошла не по хозяйскому плану - волжане в первой же атаке сумели открыть счет. Зенитовцы постепенно выровняли положение, но в начале второго тайма допустили ту же ошибку, позволив сопернику быстро забить второй гол. В итоге гости получили необходимое преимущество и стали играть на удержание результата. Но оставить свои ворота на замке не смогли - бело-сине-зеленые заработали пенальти и четко реализовали его.

На большее пензенцам не хватило времени. Поражение со счетом 1:2 не позволило команде выбраться из середины таблицы. Теперь реванш за младших одноклубников постараются взять игроки «Зенита-2006», которые также встретятся с представителями самарского «Олимпа».