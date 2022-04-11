У «Лагуны-УОР» станет больше конкурентов на чемпионате страны

11.04.2022 | 21:05

Чемпионат страны по мини-футболу среди женских команд в новом сезоне станет единым. Деление на Западную и Восточную конференции исчезнет. Такое решение приняли на совещании руководителей клубов в Москве. Кроме того, были внесены и другие поправки в регламент регулярных состязаний.

«Со следующего года полуфинальные игры будут играться до двух побед, финальные - до трех, как в Суперлиге у мужчин. Это большой плюс. С объединением Востока и Запада произойдет увеличение команд. Будем ездить на Восток», - рассказал президент МФК «Лагуна-УОР» Виталий Антонов.

Уже в конце апреля станет известно, сколько женских мини-футбольных клубов примут участие в едином чемпионате.

«Мы должны также играть до двух-трех побед, у нас позволяет и график, и расписание. Я думаю, это большой плюс к следующему сезону. Если команда в плей-офф выходит, то уже не будет фортуны. Должна играть до победы и до двух побед, а в финале - до трех. Я полностью согласен с решением», - отметил главный тренер МФК «Лагуна-УОР» Максим Игнатьев.

Победителю регулярного этапа чемпионата России станут вручать памятный приз. Такой награды раньше не было.