В Каменке родители с детьми приняли участие в спортивном фестивале

06.04.2022 | 21:03

Самые дружные и спортивные семьи Каменского района выстроились на паркете физкультурного комплекса. Они были готовы вступить в борьбу и доказать, что здоровье и постоянная активность для них - не простые слова, а образ жизни, который взрослые ведут сами и прививают своим детям. На этапе состязаний «Папа, мама, я - спортивная семья» претендентами на победу и призовые места стали 16 команд.

«У нас представлены муниципальные служащие, предприниматели, рядовые люди, родители и дети. Главное, что это хороший, здоровый, спортивный праздник. Нацелен он в первую очередь не на спортивные достижения, не на высокие результаты, а чтобы люди занимались здоровым образом жизни», - сообщила заместитель главы администрации Каменского района Ольга Логачева.

Поддержка с трибун и от близких людей помогает пройти даже самые сложные испытания.

Программа фестиваля включала три основных блока: эстафету, индивидуальные конкурсы и домашнее задание. В основном они рассчитаны на проверку скорости, ловкости и координации движений.

«В здоровом теле - здоровый дух. Спортом нужно заниматься. Сын занимается футболом, папа работает учителем физкультуры», - рассказала участница фестиваля Юлия Латова.

«Больше времени с детьми проводить - для такого этот праздник нужен», - отметил участник фестиваля Виктор Латов.

По итогам состязаний все участники удостоились подарков, а лучшие получили право представлять район на областном фестивале.