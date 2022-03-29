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Спорт

В Пензе федерация пилонного спорта готовится к соревнованиям

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Теперь в Пензенской области есть федерация пилонного спорта, уже получившая аккредитацию. Инициатором создания и президентом стала Анастасия Шостакович. Первостепенных задачи две: сделать вид спорта более массовым и переубедить скептически настроенных земляков.

«Если мы смотрим на спортсменов, то они не демонстрируют сексуальность, они не демонстрируют каких-то вульгарные вещи. Это очень эстетично, дети принимают участие! Никакой обуви с высокими каблуками, исключены открытые наряды, даже если где-то из-за техники безопасности мы вынуждены носить короткие шорты, то это нужно для того, чтобы сцепление было с кожей, чтобы мы не падали», - объяснила президент Федерации пилонного спорта Пензенской области Анастасия Шостакович.

В конце мая в Пензе состоятся первые соревнования под эгидой новой федерации. Проводить чемпионаты в городе на Суре пока нельзя, поэтому будут определять победителей первенства.

Возможно, в состязаниях примут участие и мужчины - их занимается немало.

Актриса драмтеатра Анна Арзямова качает таким образом мышцы уже три года и готова поспорить с каждым думающим, что это не спорт.

«Когда люди скептически к этому относятся и думают, что это просто «покрутиться и подержаться руками», я уверяю, что первая попытка, первая тренировка переубедит любого скептика», - отметила пилонистка.

«Не исключаю, что мы можем стать олимпийским видом спорта, потому что наша федерация над этим очень сильно работает», - сообщила Анастасия Шостакович.

В Пензе есть участники соревнований по пилонному спорту, которые показывали неплохие результаты даже на международном уровне.

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