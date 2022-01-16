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Спорт

Пензенцы не сумели обыграть соперников в матче по мини-футболу

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Матч лидеров чемпионата Второй мини-футбольной лиги Поволжья стал захватывающим спектаклем, так и не выявившим победителя.

События в поединке между командами «АМ-Спорт» и «Нижний Ломов» развивались стремительно. Уже на первых минутах пензенцы деморализовали соперника, забив в его ворота три безответных мяча.

Представители районного центра смогли прийти в себя только в конце первого тайма. Они сократили отставание до минимального - 2:3. А сразу после перерыва ломовцы сумели не только сравнять счет, но и выйти в лидеры - 4:3.

Воспитанники 8-й спортивной школы рискнули, выпустили пятого полевого игрока, и это принесло им успех.

4:4 - с таким результатом закончился упорнейший поединок, что позволило «АМ-Спорту» сохранить лидерство в турнирной таблице чемпионата. Кроме того, матч стал репетицией финала Кубка области, в котором соперники встретятся 29 января.

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Источник — ТРК «Наш дом», Владимир Тер-Казаров
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Гость||

Судя по заголовку матч уровня чемпионата России. Нет, тут в тексте что-то про Поволжье говорится. Ну ладно. Пензенцы не смогли... Как будто Нижний Ломов не в Пензенской области находится...

Гость||

ПИ не соображают что несут.

Имя: Гость
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