Пензенцы не сумели обыграть соперников в матче по мини-футболу

16.01.2022 | 19:30

Матч лидеров чемпионата Второй мини-футбольной лиги Поволжья стал захватывающим спектаклем, так и не выявившим победителя.

События в поединке между командами «АМ-Спорт» и «Нижний Ломов» развивались стремительно. Уже на первых минутах пензенцы деморализовали соперника, забив в его ворота три безответных мяча.

Представители районного центра смогли прийти в себя только в конце первого тайма. Они сократили отставание до минимального - 2:3. А сразу после перерыва ломовцы сумели не только сравнять счет, но и выйти в лидеры - 4:3.

Воспитанники 8-й спортивной школы рискнули, выпустили пятого полевого игрока, и это принесло им успех.

4:4 - с таким результатом закончился упорнейший поединок, что позволило «АМ-Спорту» сохранить лидерство в турнирной таблице чемпионата. Кроме того, матч стал репетицией финала Кубка области, в котором соперники встретятся 29 января.