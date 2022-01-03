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Спорт

В Пензе стартовал региональный этап соревнований по мини-футболу

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Этого события юные спортсмены ждали больше праздников и каникул. В физкультурно-оздоровительном комплексе «Чайка» стартовал региональный этап общероссийского проекта «Мини-футбол - в школу».

За звание чемпионов и право представлять Пензенскую область на уровне Приволжского федерального округа будут бороться 63 команды юношей и девушек из общеобразовательных учреждений. Кирилл Бутусов, капитан сборной из Каменки, первым матчем остался доволен: футболисты победили со счетом 3:1.

«Все сыграли хорошо, хорошо били, забивали», - рассказал Кирилл Бутусов.

Для команды из села Русский Камешкир первая встреча с соперниками не увенчалась успехом, но спортсмены не отчаиваются.

«Мы очень усердно готовились к этим соревнованиям, мы настроены на победу», - отметил участник турнира Максим Онучин.

Ежегодно более 10 000 мальчиков и девочек области принимают участие во всероссийском проекте.

«Это отличная возможность попробовать себя в спорте. Иногда тренеры из детских школ приходят и именно здесь видят маленьких звездочек, которые в будущем защищают честь нашего региона», - подчеркнула заместитель министра физической культуры и спорта Пензенской области Мария Юрина.

Победители турнира станут известны 6 января.

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Источник — ТРК «Наш дом», Ольга Сальникова
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