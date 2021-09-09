Спорт

Молодежка «Локомотива» проиграла в матче против «Енисея-СТМ»

Печать

Молодежный состав «Локомотива» не сумел справиться с действующими чемпионами страны. «Енисей-СТМ», равно как и пензенский регбийный клуб, в этом сезоне еще не проигрывал, поэтому предполагалась ожесточенная борьба.

Так и вышло: хозяева открыли счет со штрафного, красноярцы ответили двумя попытками. 3:12 не в пользу сурских спортсменов - таков итог первого тайма.

«Ожидаемый был накал. Мы команда хорошего уровня, хотели попробовать наши варианты атак, защиты. В принципе, команда, я считаю, в большей степени справилась и проявила свой характер», - отметил главный тренер команды «Локомотив-Пенза-м» Сергей Колосов.

Пензенцам мешало большое количество удалений, за которые сибиряки наказали еще двумя заносами. Однако «железнодорожники» из борьбы не выключились и на последней минуте поединка смогли положить попытку престижа, немного скрасив горечь поражения - 8:22.

«Команда быстрая, тяжелая, они широко играют. И я считаю, что мы ошибались именно в защите много, в атаке тоже не получилось - мы проиграли почти всю статику. А так с этой командой можно играть, но, я повторюсь, они чемпионы прошлого сезона, поэтому нет у нас пока такой сыгранности, наверное», - рассказал игрок команды «Локомотив-Пенза-м» Андрей Янюшкин.

Следующий поединок «Локомотив-м» проведет также дома - против еще одного сибирского клуба. В субботу, 11 сентября, состоится встреча с молодежкой «Красного Яра».

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

Источник — ТРК «Наш дом», Владимир Тер-Казаров
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте