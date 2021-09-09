Молодежка «Локомотива» проиграла в матче против «Енисея-СТМ»

09.09.2021 | 19:27

Молодежный состав «Локомотива» не сумел справиться с действующими чемпионами страны. «Енисей-СТМ», равно как и пензенский регбийный клуб, в этом сезоне еще не проигрывал, поэтому предполагалась ожесточенная борьба.

Так и вышло: хозяева открыли счет со штрафного, красноярцы ответили двумя попытками. 3:12 не в пользу сурских спортсменов - таков итог первого тайма.

«Ожидаемый был накал. Мы команда хорошего уровня, хотели попробовать наши варианты атак, защиты. В принципе, команда, я считаю, в большей степени справилась и проявила свой характер», - отметил главный тренер команды «Локомотив-Пенза-м» Сергей Колосов.

Пензенцам мешало большое количество удалений, за которые сибиряки наказали еще двумя заносами. Однако «железнодорожники» из борьбы не выключились и на последней минуте поединка смогли положить попытку престижа, немного скрасив горечь поражения - 8:22.

«Команда быстрая, тяжелая, они широко играют. И я считаю, что мы ошибались именно в защите много, в атаке тоже не получилось - мы проиграли почти всю статику. А так с этой командой можно играть, но, я повторюсь, они чемпионы прошлого сезона, поэтому нет у нас пока такой сыгранности, наверное», - рассказал игрок команды «Локомотив-Пенза-м» Андрей Янюшкин.

Следующий поединок «Локомотив-м» проведет также дома - против еще одного сибирского клуба. В субботу, 11 сентября, состоится встреча с молодежкой «Красного Яра».