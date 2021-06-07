Самые юные футболисты вступили в борьбу на первенстве Поволжья

07.06.2021 | 20:30

На сурских полях стартовало футбольное первенство Поволжья для самых юных игроков - 2008 года рождения.

В гости к ребятам из Пензы, Заречного и Каменки приехали сверстники из Самарской и Саратовской областей. Команды разбиты на две подгруппы, и сильнейшие коллективы после игр предварительного этапа войдут в финальную четверку, которая и будет разыгрывать награды турнира.

Основные события разворачиваются в Каменке, на стадионе «Дорожник», но один из матчей прошел в областном центре. В пензенском дерби сошлись воспитанники «Зенита» и спортивной школы № 8.

Бело-сине-зеленые ударно провели первый тайм, трижды поразив ворота противника. После перерыва игра выравнялась, но пробить оборону зенитовцев команда спортшколы так и не смогла, потерпев поражение со счетом 0:3.

Первенство ПФО среди детей завершится в воскресенье, 13 июня, когда будут сыграны последние поединки финала.