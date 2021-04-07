Дубль «Лагуны-УОР» завоевал серебро на всероссийских соревнованиях

07.04.2021 | 20:31

В Пензе состоялся заключительный этап всероссийских соревнований по мини-футболу среди команд Первой лиги зоны «Приволжье».

От результата матча мало что зависело для сурских девушек, однако они выкладывались на площадке по полной. Еще до начала домашних игр было понятно, что дубль «Лагуны-УОР» завершит свое выступление на этой стадии. Дальше окружных состязаний пойдет нижегородская «Норманочка», которая по итогам четырех туров оказалась на первой строчке таблицы.

Между тем руководство пензенского клуба и тренерский штаб смотрят в спортивное будущее футболисток.

«У нас уже двое человек привлекалось в основной состав Высшей лиги, даже голы забивали. Работа ведется. Сейчас достаточно омолодился у нас чемпионат. Девчонки 15-16 лет в «Авроре» уже вовсю в основном составе играют, в той же «Норманочке» подпускают, как и мы. Это от них зависит, могут и в 15 лет девочки спокойно играть уже на нашем уровне», - отметил тренер ПМФК «Лагуна-УОР» Михаил Крюков.

На родной площадке «Лагуна» одолела всех своих соперниц из Ульяновска, Саратова, справилась с победительницами турнира, завоевав серебряные медали и кубок за второе место.

«Золотая бутса» - в руках Софии Снитко. Представительница пензенского клуба стала лучшей нападающей турнира. Такая награда - не первая, и футболистка надеется, что не последняя.

«Нельзя сказать, что играть просто, потому что сейчас уровень молодежи дорос до такой степени, что даже здесь сложно выступать. Что касается основной команды, меня пока только подключают. В будущем, надеюсь, буду играть за основу», - рассказала София.

Третьей командой турнира стала саратовская «Волга».