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Спорт

В области завершился групповой этап Кубка области по мини-футболу

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Групповой этап Кубка области по мини-футболу завершен, и теперь четыре сильнейшие дружины продолжат борьбу на полуфинальной стадии.

Изначально восемь команд были разбиты на две подгруппы, и интрига в четверках отличалась кардинально.

В пуле под литерой А все коллективы претендовали на выход в следующий раунд, и только результаты заключительных поединков дали ответы на все вопросы.

Клуб «Нижний Ломов» обеспечил себе первое место в таблице, а за вторую строчку спорили студенты архитектурно-строительного и государственного университетов. «Политехников» устраивала и ничья, но сборная ПГУАС вырвала победу со счетом 3:2 и прошла дальше.

В подгруппе Б команда «АМ-спорт» и сборная аграрного университета обеспечили себе попадание в полуфинал досрочно. В последней очной встрече на предварительном этапе соперники выясняли, кто займет лидирующую позицию. Упорной борьбы не получилось, воспитанники спортшколы уверенно разобрались со студентами - 6:1.

После этого оказались сформированы полуфинальные пары, в которых «АМ-спорт» сразится с командой архитектурно-строительного вуза, а нижнеломовцы будут «экзаменовать» представителей аграрного университета.

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