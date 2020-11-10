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Спорт

«Дизель» опережает конкурентов по количеству побед

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Хоккейный клуб «Дизель» - вновь на первой строчке таблицы чемпионата ВХЛ. Вернуться на вершину команде помогла победа над самарским ЦСК ВВС. Она получилась трудной: «летчики» вышли вперед, но пензенцы ответили на это удачным розыгрышем большинства и шайбой Алексея Шубина - 1:1.

Кульминацией матча стал третий период. Гости вновь пробили Андрея Суханова, но судьи отменили гол из-за блокировки вратаря.

«По самоотдаче у меня к команде претензий нет. Нужно забивать. К сожалению, нам вторую игру подряд не засчитывают голы», - рассказал главный тренер ЦСК ВВС Павел Десятков.

Не прошло и минуты, как шайба влетела в ворота ЦСК ВВС - неотразимый кистевой бросок нанес Никита Ли. А в середине заключительной 20-минутки сольный номер исполнил Дмитрий Арсенюк. Он в третий раз зажег красный свет за воротами самарцев.

Напоследок пензенских болельщиков порадовал Андрей Миронов, одержавший победу в боксерском поединке.

«Показали очень неплохой хоккей, забили голы, выстояли в меньшинстве. Не можем мы никак спокойно доиграть матч, обязательно удаление в концовке, чтобы было все в напряжении», - отметил главный тренер ХК «Дизель» Алексей Ваулин.

3:1 - выигрыш с таким счетом позволил «Дизелю» набрать после 21 матча 32 очка. Такие же показатели - у альметьевского «Нефтяника» и ханты-мансийской «Югры», но желто-синяя дружина опережает конкурентов по количеству побед.

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