Сетевое издание|18+|Пятница|6 ноя 2020|19:34
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+6oC
+7oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+3oC
+4oC
Завтра | Облачно |
 

Спорт

Пензенский «Дизелист» одержал десятую победу подряд

Печать

Пензенский «Дизелист» переписывает собственную историю. В очередном матче национальной молодежной хоккейной лиги желто-синие одолели рыбинский «Полет», и эта победа стала для команды десятой кряду.

Однако успех дался нелегко. Хозяева сразу захватили преимущество и после многочисленных атак в середине матча открыли счет - отличился Егор Антонов.

Дальше за дело взялся лучший бомбардир «дизелистов» Вадим Фаттахов. Благодаря его дублю пензенцы повели со счетом 3:0.

Но пензенские хоккеисты рано успокоились: за пять минут до финальной сирены рыбинцы забросили шайбу из средней зоны и борьба обострилась. На последних секундах гости сумели еще раз отличиться, заставив пензенских болельщиков понервничать.

Но молодежка больше не допустила ошибок и довела матч до победы - 3:2. «Дизелист» набрал 20 очков, закрепился на первом месте в таблице чемпионата НМХЛ и по-прежнему остается единственной в лиге командой, не знающей поражений.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте