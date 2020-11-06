Пензенский «Дизелист» одержал десятую победу подряд

06.11.2020 | 18:05

Пензенский «Дизелист» переписывает собственную историю. В очередном матче национальной молодежной хоккейной лиги желто-синие одолели рыбинский «Полет», и эта победа стала для команды десятой кряду.

Однако успех дался нелегко. Хозяева сразу захватили преимущество и после многочисленных атак в середине матча открыли счет - отличился Егор Антонов.

Дальше за дело взялся лучший бомбардир «дизелистов» Вадим Фаттахов. Благодаря его дублю пензенцы повели со счетом 3:0.

Но пензенские хоккеисты рано успокоились: за пять минут до финальной сирены рыбинцы забросили шайбу из средней зоны и борьба обострилась. На последних секундах гости сумели еще раз отличиться, заставив пензенских болельщиков понервничать.

Но молодежка больше не допустила ошибок и довела матч до победы - 3:2. «Дизелист» набрал 20 очков, закрепился на первом месте в таблице чемпионата НМХЛ и по-прежнему остается единственной в лиге командой, не знающей поражений.