Пензенский «Дизелист» одержал девятую победу подряд

03.11.2020 | 18:04

Пензенский «Дизелист» по-прежнему не проигрывает в чемпионате Национальной молодежной хоккейной лиги. К домашнему матчу против ярославского «Локо-Юниора» желто-синие подошли с багажом из восьми побед подряд и продолжили поступательное движение.

В стартовом периоде Глеб Булычев открыл счет, а в середине второго отрезка игры Никита Емельянов удвоил преимущество.

Самой упорной получилась заключительная 20-минутка. Ярославцы усилили натиск и сумели сократить отставание - 2:1. Но последнее слово осталось за ударным звеном «дизелистов»: Вадим Фаттахов поборолся за шайбу, и его усилия точным броском завершил Кирилл Монахов.

Итоговый счет - 3:1, и это девятая победа кряду для пензенской молодежки. Команда уверенно возглавляет таблицу чемпионата НМХЛ и начинает подготовку к следующему домашнему поединку - против рыбинского «Полета».