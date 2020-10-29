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Спорт

«Дизель» вернулся в тройку лидеров чемпионата ВХЛ

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Пензенский «Дизель» в гостях победил лидера чемпионата ВХЛ.

В поединке с альметьевским «Нефтяником» команде постоянно приходилось догонять соперника. Красно-черные уже в первом периоде забросили две шайбы в ворота Дениса Костина, после чего голкипер уступил место в воротах Андрею Суханову.

Во втором периоде «дизелисты» наладили комбинационную игру и стали подбираться к хозяевам. Итогом стали голы Алексея Шубина и Дмитрия Арсенюка, которые позволили пензенцам сравнять счет - 2:2.

В заключительной 20-минутке «нефтяники» снова вышли вперед, реализовав буллит. Но гости еще раз сумели восстановить равновесие после броска Арсенюка - в этот момент команда действовала в большинстве. Игра перетекла в овертайм, который продолжался недолго. Александр Тимирев принес победу «Дизелю».

4:3 - «Дизель» вернулся в тройку лидеров чемпионата «ВХЛ - Кубок Шелкового пути».

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