Игроков пензенского «Дизеля» ждет серия матчей на выезде

21.10.2020 | 19:48

После рекордной серии, состоящей из девяти побед, хоккеисты «Дизеля» нацелились на достижение отрицательного толка. Впервые за три года, когда командой руководит Алексей Ваулин, ледовая дружина в четырех домашних поединках не смогла набрать ни одного очка.

Последняя игра серии, против клуба «Рязань», началась для пензенцев обескураживающе - уже на 41-й секунде встречи гости открыли счет. А потом «дизелисты» стали удаляться, и их еще дважды наказали за недисциплинированность.

К чести желто-синих, они не опустили руки и продолжали сражаться. Наградой за усердие стал гол Максима Колмыкова в большинстве.

Были еще выгодные моменты для того, чтобы пробить вратарю рязанцев, но изменений в счете зрители больше не увидели. 1:3 - «Дизель» потерпел четвертое поражение подряд.

Однако, несмотря на неудачи, пензенцы после игрового дня остались в тройке лидеров чемпионата ВХЛ.

Следующую серию команда проведет на выезде, который пройдет по маршруту Ижевск - Альметьевск - Нефтекамск - Пермь.