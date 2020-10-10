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Спорт

«Дизелист» занял третье место в турнирной таблице НМХЛ

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Игроки «Дизелиста» одолели дебютанта Национальной молодежной хоккейной лиги. На родной площадке желто-синие встречались с клубом «Бобров» из Воронежской области.

Пензенцы сходу завладели инициативой и забили первыми. Гол - на счету Егора Антонова.

Во втором периоде «дизелисты» увеличили разрыв в счете - отличился Роман Авдюшкин. Спустя всего 20 секунд гости ответили точным броском Дмитрия Тимофеева.

В заключительном отрезке игры команды показали игру на равных, но желто-синим все же удалось вырвать победу. Решающую шайбу забросил Вадим Фаттахов.

Окончательный счет - 3:2 в пользу пензенской ледовой дружины. Предыдущие две игры на выезде молодежка «Дизеля» также выиграла и сейчас находится на третьем месте турнирной таблицы НМХЛ.

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Гость||

Слава белой верблюдице!!!

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