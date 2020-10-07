Роковая ошибка защитников «Звезды» позволила «Дизелю» выйти вперед

07.10.2020 | 19:22

Победа над столичной «Звездой» стала для хоккеистов «Дизеля» уже седьмой подряд. Москвичи считались фаворитами поединка в рамках чемпионата «ВХЛ - Кубок Шелкового пути», однако воплотить свои притязания в результат не смогли. Более того, с середины второго периода уже пензенцы диктовали свои условия.

Сначала в большинстве отличился Зигурдс Подзиньш, а когда «армейцы» сравняли счет, точными бросками отметились Никита Ли и Александр Агапов.

Начало заключительной 20-минутки сложилось в пользу москвичей. Они забросили две шайбы и выравняли положение. И все же последнее слово осталось за «дизелистами». Ошибка защитников «Звезды» стала роковой.

Сергей Твердохлебов установил окончательный, победный для желто-синей дружины результат. Пензенцы набрали 16 баллов и закрепились на втором месте в турнирной таблице ВХЛ. По потерянным же очкам команда является лидером чемпионата.