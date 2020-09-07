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Спорт

Участники волейбольного турнира оценили Спутник

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Город Спутник стал любимым местом проведения соревнований у волейболистов, причем не только пензенских. Это доказал очередной открытый турнир по пляжному волейболу среди мужских и женских команд, участие в котором приняли спортсмены из Пензы, Каменки, Кузнецка, Саранска и Саратова.

«Были здесь раньше на соревновании смешанных пар. С удовольствием приехали снова: атмосфера приятная и место - что-то совмещенное между пляжной зоной и парком», - рассказала волейболистка из Саратова Олеся Лиходаева.

«Спутник - прекрасное место. Когда подъезжаешь сюда, кажется, что не в России оказываешься. Особенно нравится зелень вокруг. Кроме того, тут и жилая зона, и пляж отличный», - добавила партнерша Олеси по команде Елена Плешакова.

Организовать турнир по пляжному волейболу помог строительный холдинг «Термодом».

«Термодом» и «Парк Спутника» всегда за спорт, и этот очередной турнир тому подтверждение. Мы будем и дальше поддерживать спортсменов, а сейчас пусть победит сильнейший», - подчеркнул заместитель исполнительного директора ООО «Парк Спутника» Артем Шонькин.

Чтобы не пропустить мероприятия в Городе Спутнике, нужно следить за обновлением афиши на сайте penza-sputnik.ru .

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