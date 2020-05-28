Тренерскому составу «Дизеля» посоветовали повысить квалификацию

В четверг, 28 мая, представителей хоккейного клуба «Дизель» пригласили на встречу в правительство Пензенской области. В мероприятии принимали участие губернатор Иван Белозерцев, зампред Валерий Савин, министр спорта региона Григорий Кабельский.
Собравшиеся обсудили результаты, которых удалось достичь в прошлом сезоне, когда команда выступала на чемпионате «ВХЛ - Кубок Шелкового пути».
Пензенцы провели 54 матча, набрали 61 очко, впервые пробились в плей-офф, где оказали серьезное сопротивление тюменскому «Рубину», и по итогам соревнований заняли 8-е место из 18 в конференции 1.
Чиновники отметили, что игра стала более профессиональной по сравнению с другими сезонами, но надо более активно бороться за первое место.
«Недорабатываем, как всегда, на старте. Надо делать соответствующие выводы, повышать уровень квалификации тренерского состава», - заявил Иван Белозерцев.
Должностным лицам поручено подготовить предложения по обучению специалистов и использованию успешного опыта проведения тренировок хоккеистов в других российских регионах, пояснили в пресс-службе регионального правительства.
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