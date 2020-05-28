Сетевое издание|18+|Четверг|28 мая 2020|17:03
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+25oC
+26oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+22oC
+23oC
Завтра | Ясно |
 

Спорт

Тренерскому составу «Дизеля» посоветовали повысить квалификацию

Печать

В четверг, 28 мая, представителей хоккейного клуба «Дизель» пригласили на встречу в правительство Пензенской области. В мероприятии принимали участие губернатор Иван Белозерцев, зампред Валерий Савин, министр спорта региона Григорий Кабельский.

Собравшиеся обсудили результаты, которых удалось достичь в прошлом сезоне, когда команда выступала на чемпионате «ВХЛ - Кубок Шелкового пути».

Пензенцы провели 54 матча, набрали 61 очко, впервые пробились в плей-офф, где оказали серьезное сопротивление тюменскому «Рубину», и по итогам соревнований заняли 8-е место из 18 в конференции 1.

Чиновники отметили, что игра стала более профессиональной по сравнению с другими сезонами, но надо более активно бороться за первое место.

«Недорабатываем, как всегда, на старте. Надо делать соответствующие выводы, повышать уровень квалификации тренерского состава», - заявил Иван Белозерцев.

Должностным лицам поручено подготовить предложения по обучению специалистов и использованию успешного опыта проведения тренировок хоккеистов в других российских регионах, пояснили в пресс-службе регионального правительства.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Другие новости региона.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

Источник — фото pnzreg.ru
0
0
0
0
 
Гость||

Конкурсы красоты пусть проводят.Больше пользы.

Гость||

Скоро все трое уедут

Гость||

На речи Брежнева похоже, эпохи тяжёлого маразма.

Гость||

Чиновники отметили, что игра стала более профессиональной .....А они профессионалы,чтобы оценивать

Гость||

Ликвидировать эту недокоманду. Дизельного завода нет.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте