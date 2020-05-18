Руководство «Дизеля» встретилось с болельщиками онлайн

18.05.2020 | 19:48

Пустая хоккейная коробка без льда, безлюдные трибуны. Из-за режима самоизоляции и игр нет, и тренировок тоже. Но в руководстве клуба «Дизель» решились на необычный шаг - встречу с болельщиками. Без нарушения карантинных мер. Такую возможность предоставляют современные технологии. Правда, исполнительный директор пензенской команды добавляет: общаться онлайн одно, а играть - иное дело.

«Если действительно будет открытие сезона без болельщиков, то, конечно, это тяжело, это совсем другая атмосфера, отсутствие преимущества - поддержки трибун. Непонятно в глобальном смысле, для кого эта игра. Не ради результата, а в первую очередь для зрителей», - отметил исполнительный директор ХК «Дизель» Владимир Романов.

О плохом думать не хотелось, первое онлайн-общение с фанатами как раз и было организовано для поддержки болельщиков.

«Была продажа молодых игроков в прошлом межсезонье - за очень хорошие деньги, до этого клуб по таким ценам никого не продавал. Это позволило нам на сезон где-то чуть свободнее вздохнуть, пригласить игроков подороже», - пояснил Владимир Романов.

Один из болельщиков спросил про конкретных хоккеистах, останутся ли они в пензенской дружине или перейдут в другие команды.

«Денис Бельский - я с ним на связи, мы с ним подписали еще на год. Что касается его зрения, его травмы, все у него здорово. Ничего не испортилось, операцию ему не делали никакую, выждали паузу. Все вроде пошло нормально», - заявил главный тренер ХК «Дизель» Алексей Ваулин.

Скорее всего, из-за экономических последствий пандемии снизится поток спонсорских вливаний, соответственно, стоит ожидать сокращения зарплат спортсменов. Возможны и другие изменения.

«Если китайские клубы будут сниматься с чемпионата, то финансовая нагрузка на остальные клубы равномерно распределится, нам придется это бремя нести. Каких-то расходов у нас не будет - перелет в Китай. Но, по предварительным данным, это несоразмерные деньги», - рассказал Владимир Романов.

Пока планируют начать подготовку в середине июля, а сам чемпионат, вероятно, стартует, как и в предыдущие годы, в сентябре, аккуратно предполагают в руководстве «Дизеля». Возможно, даже со зрителями.