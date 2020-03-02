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Спорт | Завершился областной турнир по хоккею среди студентов колледжей

02.03.2020|16:33
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В «Дизель-Арене» повсюду были студенты. Одновременно на двух ледовых площадках, большой и малой, проходили матчи с участием воспитанников колледжей.

Завершился областной турнир по хоккею среди учащихся среднеспециальных учебных заведений. Всего в состязаниях за победу сражались 17 ледовых дружин. Матчи проходили в разных городах региона.

В полуфинальных играх встретились спортсмены пензенского социально-педагогического и спасского образовательных учреждений, а также представители кузнецкого и колледжа пищевой промышленности и коммерции областного центра.

В итоге победителями состязаний стали студенты из Кузнецка, на втором месте оказались спортсмены Пензенского социально-педагогического колледжа. Замкнули тройку лучших хоккеисты из Спасска.

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