21.12.2019 | 18:26

Оба матча с «Прогрессом» у «Дизелиста» получились затяжными. Сурская молодежка принимала клуб из Удмуртии на родном льду.

В первой встрече счет открыли гости, но пензенцы сумели быстро отыграться. Две шайбы были заброшены во втором периоде.

Однако в основное время болельщики больше не увидели голов. Не удалось определить победителя и в дополнительное время. А вот в серии буллитов пензенцы оказались более удачливыми, им удалось вырвать победу.

На вторую игру подопечные Алексея Медведева вышли в приподнятом настроении и уже в стартовом отрезке повели со счетом 2:0.

Во втором периоде желто-синие увеличили свое преимущество до трех очков и казалось, что у гостей уже не получится обыграть их. Однако те сотворили практически невозможное, и в заключительной 20-минутке сравняли счет.

В результате все вновь решалось в серии буллитов, но на этот раз фортуна отвернулась от сурской команды.

«Прогресс» одержал волевую победу, а «Дизелист» готовится к очередной домашней встрече в рамках чемпионата Национальной молодежной хоккейной лиги. В понедельник в Пензу пожалует клуб «Олимпия» из Кирово-Чепецка.