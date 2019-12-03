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Спорт | Игроки «Лагуны-УОР» в течение минуты пропустили три мяча

03.12.2019|15:31
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Молодежная команда «Лагуна-УОР» неудачно стартовала в домашнем финале первенства России для девушек 2001-2002 года рождения.

Первый тайм матча против клуба «ОрелГУ-КПРФ» завершился вничью - 2:2, и надежды на успех были вполне осязаемыми. Однако в начале второй половины встречи у пензячек случился провал. Они в течение минуты пропустили три мяча, причем хет-трика в этом эпизоде добилась форвард гостей Алина Колесникова.

«Потеря концентрации - девочки еще психологически неустойчивы, начинают переживать, - и отсюда дальше возникают ошибки, которые на данном этапе свойственны. Это все, в принципе, понятно», - сообщил главный тренер ПМФК «Лагуна-УОР» Михаил Крюков.

Отставая на три мяча, желто-синие усилили давление на ворота соперниц, но те стойко действовали в обороне. Игроки «Лагуны-УОР» только сократили отрыв и установили окончательный счет 3:5 - проигрыш сурской дружины.

«Надо завтра и послезавтра обыграть своих конкурентов, то есть «Аврору» и «Норманочку», и мы займем, я думаю, первое место, поэтому все еще в наших силах», - отметил Михаил Крюков.

После первого тура в таблице первенства установилось двоевластие. Верхнюю строчку с Орлом делит санкт-петербургская «Аврора», победившая нижегородскую «Норманочку» со счетом 3:0.

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