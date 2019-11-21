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Спорт | Ремонт двух футбольных полей с подогревом подходит к концу

21.11.2019|17:00
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В Пензенском регионе завершается реконструкция двух стадионов, это «Первомайский» в областном центре и «Дорожник» в Каменке.

В Пензе в рамках национального проекта «Спорт - норма жизни», реализующегося по указу Президента РФ Владимира Путина, велось оборудование футбольного поля с подогревом.

Как сообщили в пресс-службе регионального минспорта, 23 ноября оно начнет функционировать в полную мощь. На 12:00 назначено торжественное открытие.

В Каменке, где 20 ноября побывал министр строительства и дорожного хозяйства области Александр Гришаев, работы выполнены на 90%.

Уже подключено освещение, отремонтированы трибуны, обустроено футбольное поле с искусственным покрытием, смонтирована и подключена котельная для бесперебойного подогрева поля, проложены беговые дорожки вокруг стадиона.

«В ближайшие дни планируется подача тепла, после чего подрядная организация приступит к завершающим работам по распределению резиновой крошки по игровому полю», - уточнили в пресс-службе минстроя, уточнив, что все должно быть готово к 28 ноября.

Источник — фото sport.pnzreg.ru, minstroy.pnzreg.ru
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