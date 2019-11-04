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Спорт | Хоккеисты «Дизеля» обыграли московскую «Звезду» со счетом 4:1

04.11.2019|18:00
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«Дизель» одержал уверенную победу над московской «Звездой» в домашнем матче чемпионата «ВХЛ - Кубок Шелкового пути».

Начало игры прошло на встречных курсах, и в первом периоде зрители заброшенных шайб не увидели. А вот во второй двадцатиминутке сначала нападающий сурского клуба Павел Медведев огорчил гостей, а затем Сергей Абрамов удвоил преимущество хозяев льда. После этого столичные хоккеисты устроили штурм ворот голкипера Ильяса Гафиуллина, однако вместо желаемого результата получили третью забитую шайбу. Отличился Антон Андриянов.

В заключительном отрезке встречи москвичи вновь действовали решительно и сумели сократить отставание в счете усилиями Сергея Лапина. Но и пензенцы до финальной сирены успели нанести ответный удар. Итог матча - 4:1.

Следующий сурские ребята вновь проведут на своей площадке. Во вторник, 5 ноября, им предстоит выступить против соперников из воскресенского «Химика».

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Гость|04.11.2019 19:16|

Это опять договорняк! Браво! Мы покупаем всех! Газпром, Роснефть... Ура! Кто там у Спартака спонсор? Химик не у дел! Купим, продадим, ещё раз купим и ещё раз продадим, но уже дороже!

Гость|04.11.2019 19:19|

Заказняк. Смотрим кэфы на эту игру и делаем выводы.

Жаль голопузы и их самки вывод сделать не смогут - мозгов не хватит

Имя: Гость
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