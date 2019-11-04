04.11.2019 | 18:00

«Дизель» одержал уверенную победу над московской «Звездой» в домашнем матче чемпионата «ВХЛ - Кубок Шелкового пути».

Начало игры прошло на встречных курсах, и в первом периоде зрители заброшенных шайб не увидели. А вот во второй двадцатиминутке сначала нападающий сурского клуба Павел Медведев огорчил гостей, а затем Сергей Абрамов удвоил преимущество хозяев льда. После этого столичные хоккеисты устроили штурм ворот голкипера Ильяса Гафиуллина, однако вместо желаемого результата получили третью забитую шайбу. Отличился Антон Андриянов.

В заключительном отрезке встречи москвичи вновь действовали решительно и сумели сократить отставание в счете усилиями Сергея Лапина. Но и пензенцы до финальной сирены успели нанести ответный удар. Итог матча - 4:1.

Следующий сурские ребята вновь проведут на своей площадке. Во вторник, 5 ноября, им предстоит выступить против соперников из воскресенского «Химика».