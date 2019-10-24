24.10.2019 | 15:14

Команда России, в которую входит пловец из Заречного Роман Ларин, установила рекорд на VII Всемирных военных играх в Китае. Соревнования стартовали 18 октября в городе Ухань и продлятся до 27-го числа.

Отечественная сборная показала лучший результат в комбинированной мужской эстафете на дистанции 4 х 100 метров - 3 минуты 33,57 секунды. Это новый мировой рекорд среди военнослужащих.

В личном зачете зареченец трижды стал третьим: на дистанциях 50 метров и 100 метров на спине, а также 4 х 100 метров вольным стилем.

В смешанной эстафете 4 х 100 метров вольным стилем Роман Ларин оказался вторым, сообщает портал «Заречье сегодня».