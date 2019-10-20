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Спорт | Пензенский «Зенит» обыграл футболистов ульяновской СШОР «Волга»

20.10.2019|12:09
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Пензенский «Зенит» продолжает борьбу за медали чемпионата межрегионального футбольного союза «Приволжье». В последнем домашнем матче турнира 2019 года ребятам противостояли более молодые соперники из ульяновской СШОР «Волга».

Хозяева площадки сразу взяли инициативу свои руки. Уже на 16-й минуте встречи ворота гостей были распечатаны. А спустя еще 10 сине-бело-зеленые удвоили, а затем и утроили преимущество, забив один из голов с пенальти.

Но даже столь комфортное преимущество не охладило пыл пензенских парней. В начале второго периода Виталий Аралин оформил хет-трик и сделал счет разгромным - 5:0.

В конце встречи пензенцы отличились еще раз, после чего ульяновцам удалось пробить их оборону, но лишь однажды. 6:1 - уверенная победа «Зенита», которому в данном сезоне предстоит провести еще один матч на выезде. В субботу состоится игра в Ижевске.

От ее исхода, а также от того, как выступят соперники по турнирной таблице, зависит, возьмет ли сурский клуб бронзовые медали чемпионата или останется за пределами тройки сильнейших.

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