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Спорт | Участие в чемпионате России «Лагуна-УОР» начала с победы

19.10.2019|15:35
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Уверенной победой стартовала «Лагуна-УОР» в первом туре чемпионата России по мини-футболу среди женских команд. На своей площадке пензенская команда принимала нижегородскую «Норманочку», которую уже обыгрывала на Кубке страны.

На этот раз гости были настроены решительно и дали серьезный бой сборной Сурского края. Однако, несмотря на все усилия, распечатать ворота дружины Михаила Крюкова у соперниц так и не получилось.

А вот девушки из «Лагуны-УОР» отличились дважды. Первый мяч сезона - на счету Екатерины Ениной. Он пришелся на середину тайма. Закрепила результат Ирина Родькина, поставившая победную точку на 39-й минуте встречи.

Итог матча - 2:0 в пользу пензенских футболисток.

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