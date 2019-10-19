19.10.2019 | 15:35

Уверенной победой стартовала «Лагуна-УОР» в первом туре чемпионата России по мини-футболу среди женских команд. На своей площадке пензенская команда принимала нижегородскую «Норманочку», которую уже обыгрывала на Кубке страны.

На этот раз гости были настроены решительно и дали серьезный бой сборной Сурского края. Однако, несмотря на все усилия, распечатать ворота дружины Михаила Крюкова у соперниц так и не получилось.

А вот девушки из «Лагуны-УОР» отличились дважды. Первый мяч сезона - на счету Екатерины Ениной. Он пришелся на середину тайма. Закрепила результат Ирина Родькина, поставившая победную точку на 39-й минуте встречи.

Итог матча - 2:0 в пользу пензенских футболисток.