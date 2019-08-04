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Спорт | Под Пензой опытные стрелки начали состязания перед сезоном охоты

04.08.2019|11:10
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На площадках стрелкового комплекса «Светлая Поляна» стартовало открытое первенство Пензенской области по стендовой стрельбе памяти первого командующего ВДВ генерал-лейтенанта Глазунова. В соревновании принимают участие 25 человек из Самары, Саратова, Тольятти, Заречного, Кузнецка и Пензы.

В дисциплине спортинг-компакт имитируется перемещение всех видов охотничьей дичи. На каждой площадке участник должен выбить 25 мишеней. А за два соревновательных дня - 200.

«Мы постарались настроить полеты - на одной площадке по шесть машинок работает. Будет два дня неизвестных полетов: они не стреляют их обычно, мы перестраиваем, чтобы наши, местные стрелки могли конкурировать с иногородними. Потому что наши могут пристреляться на этих полетах. Мы их меняем, чтобы все были в равных условиях», - сообщил президент Федерации пулевой и стендовой стрельбы Пензенской области Вячеслав Аксенов.

Самому взрослому участнику 72 года, а молодому - 19 лет. Новичков мало, в основном опытные стрелки. Александр Семенов недавно защитил звание мастера спорта.

«Начало всегда мандраж, как на любых соревнованиях. Но для себя стрельнул неплохо, результат 22 из 25 мишеней. Каждый промах осмысливаешь, думаешь, почему промахнулся. Из категории С кто-то попал - из категории А промахнулся», - пояснил он.

Соревнования - тренировка перед новым сезоном охоты (он откроется через две недели), а еще хорошая подготовка к этапу Кубка России, который впервые пройдет в Пензенской области и будет в октябре. По предварительным данным, на него заявились 150 участников.

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