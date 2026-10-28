На маршруте № 93 увеличат число автобусов и рейсов

С 1 ноября на маршруте № 93 количество автобусов увеличится до 16 (сейчас их 14), в будни будет 87 рейсов (против имеющихся 71), в выходные - 70 (пока что 58). Об этом сообщили в ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области» в среду, 28 октября.

При этом интервал движения в часы пик решено сократить с 12 до 10 минут, чтобы уменьшить время ожидания на остановках и разгрузить транспорт.

Корректировки внесены с учетом обращений жителей Ахун и студентов аграрного университета, пояснили в ГКУ. Контроль за соблюдением расписания возложен на специалистов учреждения.

Некоторые меры к улучшению ситуации с автобусами № 93 были приняты в сентябре. Так, с 14-го числа добавили рейс в 7:20 от остановки «Центральный рынок».

Однако проблема осталась нерешенной. От горожан продолжали поступать жалобы: интервал движения большой, салоны забиты, уехать невозможно.

В начале октября причиной затруднений назвали несвоевременное отправление автобусов от конечной «Совхоз-Техникум». Перевозчика, ООО «Транспорт Пензы», обязали уплатить штраф.

Большие автобусы на маршруте № 93 появились в начале сентября 2024 года. До того пензенцы ездили на маршрутках, ходивших редко и потому переполненных.