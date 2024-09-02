Пензенцы начали пользоваться автобусами № 93

02.09.2024 | 12:10

С понедельника, 2 сентября, между пензенскими микрорайонами Совхоз-Техникум и Засурье начали курсировать автобусы большой вместимости. Они заменили маршрутки № 93.

Ранее сообщалось, что в будни на линии станут работать 13 машин, в выходные - 10. Интервал движения в часы пик не должен превышать 12 минут. Протяженность маршрута увеличена: если раньше конечной остановкой был аграрный университет, то теперь - Засурье.

В перспективе было продление маршрута и от другой конечной остановки («Совхоз-техникум») до дома № 60в на улице Зеленодольской. Однако в марте после обследования улично-дорожной сети от этого намерения пришлось отказаться.

«Установлено, что движение автобусов большого класса по обследуемому участку будет осуществляться с нарушением правил дорожного движения, поскольку имеет место выезд на полосу встречного движения. Также продольный уклон превышает допустимые значения и отсутствует техническая возможность для разворота автобуса на конечном пункте маршрута», - сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области» 6 июня.

В итоге пришли к заключению, что организация движения автобусов большого класса по улице Зеленодольской в настоящее время не представляется возможной.