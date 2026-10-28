В новый корпус земетчинской больницы запустили тепло

В Земетчине в возведенном 6-этажном новом корпусе районной больницы продолжается внутренняя отделка помещений.

Подрядчик выполнил техническое присоединение, установил радиаторы и запустил отопление, сообщили в региональном минстрое.

Специалисты завершили заливку полов на всех этажах, оштукатурили стены и нанесли первый слой шпаклевки. Сейчас они приступили к укладке плитки.

Работы находятся на личном контроле врио министра строительства, транспорта и дорожного хозяйства Александра Гришаева.

Строительство началось в августе 2025 года. Из регионального бюджета на финансирование выделили 850 млн рублей.

Изначально в Земетчине планировали создать медицинский центр из трех модульных конструкций, который принимал бы не только местных жителей, но и пациентов из Вадинского и Башмаковского районов. Однако работы пришлось остановить из-за нарушения противопожарных норм.