Олег Мельниченко: Сосновоборск год от года меняется к лучшему

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко оценил в Сосновоборске благоустройство общественной территории возле пруда «Горский».

Она преобразилась благодаря федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды».

«Место отдыха с центром поселка связала лестница, сделав маршрут удобным. Укрепили склоны, обустроили пляж и прогулочные зоны, установили лавочки и качели», - перечислил Олег Мельниченко в соцсетях.

Глава региона напомнил: пруд здесь появился в XIX веке, когда владельцы местной суконной фабрики построили для нужд производства плотину на речке Лелейке. Историю местным жителям напоминают информационные стенды.

«Сосновоборский район и его центр год от года меняются к лучшему. Продолжим благоустройство, чтобы жители сельских территорий чувствовали на малой родине комфорт, аналогичный городскому», - подчеркнул губернатор.