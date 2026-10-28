Олег Мельниченко: Сосновоборск год от года меняется к лучшему

Общество

Олег Мельниченко: Сосновоборск год от года меняется к лучшему
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Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко оценил в Сосновоборске благоустройство общественной территории возле пруда «Горский».

Олег Мельниченко: Сосновоборск год от года меняется к лучшему

Она преобразилась благодаря федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды».

«Место отдыха с центром поселка связала лестница, сделав маршрут удобным. Укрепили склоны, обустроили пляж и прогулочные зоны, установили лавочки и качели», - перечислил Олег Мельниченко в соцсетях.

Олег Мельниченко: Сосновоборск год от года меняется к лучшему

Глава региона напомнил: пруд здесь появился в XIX веке, когда владельцы местной суконной фабрики построили для нужд производства плотину на речке Лелейке. Историю местным жителям напоминают информационные стенды.

Олег Мельниченко: Сосновоборск год от года меняется к лучшему

«Сосновоборский район и его центр год от года меняются к лучшему. Продолжим благоустройство, чтобы жители сельских территорий чувствовали на малой родине комфорт, аналогичный городскому», - подчеркнул губернатор.

Олег Мельниченко: Сосновоборск год от года меняется к лучшему

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сосновоборск губернатор благоустройство
 
 
 
 
 

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