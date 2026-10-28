В микрорайоне Окружная отключили холодную воду

Общество

В микрорайоне Окружная отключили холодную воду
Печать
Max

Жители ряда домов в микрорайоне Окружная остались без холодной воды. Об ограничении подачи предупредил Горводоканал в 13:32 в среду, 28 октября.

Причина - ремонт на участке сетей на Воронова, 2.

В зону ограничения попали:

- улица Кижеватова, 7, 13, 15, 17, 25, 27, 27а, 29, 29а, 31, 33, 33а, 35, 37;

- улица Силикатная, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14;

- улица Воронова, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 14а, 16, 20 (школа № 65/23), 24;

- 1-й проезд Красные Кирпичики, 1, 3.

Водоснабжение будет восстановлено ориентировочно в 8:00 29 октября, уточнили ресурсники.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
водоснабжение отключение хвс
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!