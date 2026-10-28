В микрорайоне Окружная отключили холодную воду

Жители ряда домов в микрорайоне Окружная остались без холодной воды. Об ограничении подачи предупредил Горводоканал в 13:32 в среду, 28 октября.
Причина - ремонт на участке сетей на Воронова, 2.
В зону ограничения попали:
- улица Кижеватова, 7, 13, 15, 17, 25, 27, 27а, 29, 29а, 31, 33, 33а, 35, 37;
- улица Силикатная, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14;
- улица Воронова, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 14а, 16, 20 (школа № 65/23), 24;
- 1-й проезд Красные Кирпичики, 1, 3.
Водоснабжение будет восстановлено ориентировочно в 8:00 29 октября, уточнили ресурсники.