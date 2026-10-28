В Кузнецке в сквере памяти участников СВО высадили голубые ели

В Кузнецке завершили благоустройство сквера памяти участников СВО на улице Ленина. Последним штрихом стала высадка голубых елей.

«Теперь здесь уютно, спокойно, и есть место, куда можно прийти, чтобы просто постоять, подумать, вспомнить, сказать спасибо», - написал в соцсетях в среду, 28 октября, глава Кузнецка Виктор Агафонов.

Сквер разбили у памятника участникам СВО. Первый камень мемориала заложили в мае 2025 года.

На территории уложили плитку, заасфальтировали дорожки.

Виктор Агафонов отметил, что получилось сделать «по-настоящему значимое» место.