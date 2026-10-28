В Пензенской области между 21 НКО распределили гранты на 17,9 млн

В Пензенской области 21 некоммерческой организации выделят из бюджета 17 958 000 рублей в качестве грантов на реализацию социальных инициатив. Распоряжение о распределении средств подписал председатель регионального правительства Николай Симонов.

Самые крупные суммы - по 1 000 000 рублей - получат областная федерация армрестлинга на проект «Здоровье нации через спорт» и «Квартал Луи» на женские смены курса социальной реабилитации «Сурское мужество».

Оставшиеся средства распределились следующим образом:

- 999 750 рублей выделили организации комплексного развития территории «Спицын хутор» на проект «Голоса Спицына Хутора»;

- 999 250 рублей - областной федерации перетягивания каната на проведение межрегионального сбора отделений Всероссийского студенческого корпуса спасателей ПФО;

- 998 500 рублей - Пензенскому союзу казаков на проект «Волжские рубежи: наследие казачества»;

- 996 500 рублей - благотворительному фонду «Караван добрых дел» на проект «Тепло победы: семейный очаг»;

- 979 000 рублей - Союзу молодежи Пензенской области на проведение цикла патриотических просветительских акций «Символы России»;

- 969 480 рублей - общественной организации ветеранов «Боевое братство» на проект «Мы помним! Мы гордимся!»;

- 958 300 рублей - молодежному движению «Волонтерская рота Боевого братства» на проект «Лидеры молодежи 58»;

- 940 360 рублей - центру реализации общественных инициатив на проект «Социально-культурная адаптация мигрантов в Пензенской области»;

- 904 100 рублей - благотворительному фонду «Золотая капля» на проект «Равные старты: комплексная подготовка к школе детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата (ДЦП) и иными ОВЗ»;

- 887 349 рублей - центру развития чтения и культурных инициатив «Книга жизни» на функционирование культурно-просветительского центра «Школа добрососедства»;

- 886 376,80 рубля - Пензенскому союзу потребителей (городскому) на проект «Волонтеры капремонта»;

- 883 800 рублей - региональной общественной организации помощи семьям военнослужащих «Солдатская мать» на проект «Время жить;

- 760 861,20 рубля - Татарской национально-культурной автономии Пензенской области на проведение межрегионального культурно-патриотического марафона «Территория единства»;

- 740 000 рублей - добровольческому центру «Волонтеры образования» на проект «Сурский край: живая память поколений»;

- 703 000 рублей - Российскому союзу ветеранов Афганистана и специальных военных операций на проведение фестиваля патриотической песни «Сурский воин»;

- 702 971 рубль - региональной общественной организации казачьей молодежи и гражданско-патриотического воспитания «Крепость-Пенза» на проект «История в чемодане»;

- 682 402 рубля - организации поддержки семьи и духовно-нравственного просвещения «Верба» на проект «Маяк - новые горизонты»;

- 666 000 рублей - Пензенскому историко-экологическому фонду «Наследие родного края» на проект «Школа патриотического воспитания «PRO-ЛОМ»;

- 300 000 рублей - центру образования «Интеллект-Пенза» на проект «Наследники победителей. Путь героя».

Все перечисленные организации получат гранты в 2026 году.