Работу маршрута № 93 проверили после жалоб пензенцев

Во вторник, 29 сентября, в Пензе сотрудники регионального минстроя проверили работу маршрута № 93. Основанием для этого послужили многочисленные жалобы горожан.

Пензенцы выражают недовольство в Сети тем, что у автобусов большой интервал движения, салоны забиты, поэтому уехать невозможно.

«Сегодня, 29.09.2026, на автобусе № 93 было невозможно уехать. С огромным трудом через 50 минут я вошла в 4-й автобус. Всегда в автобусе напряженная обстановка: и утром, и днем, и вечером. Постоянная давка, огромное количество людей, пропускная способность не справляется с пассажиропотоком. В автобусе рвутся вещи, сумки... Лично у меня была дважды с корнем оторвана ручка сумки», - пожаловалась подписчица канала «ПензаИнформ» в МАХ.

Как сообщили в минстрое, в 14:00 сотрудники ведомства совершили контрольную поездку на автобусе от центрального рынка до аграрного университета. После этого состоялось совещание с ректором вуза Олегом Кухаревым, а также представителями перевозчиков.

«Были рассмотрены вопросы транспортного обслуживания университета, а также внесены предложения по повышению качества перевозок, изменению схем движения маршрутов и увеличению количества рейсов», - рассказали в минстрое.

Большие автобусы на маршруте № 93 появились в начале сентября 2024 года. До этого горожане пользовались маршрутками и жаловались на переполненные салоны и большой интервал движения.