Микропластик в пакетированном чае: как минимизировать риск

В пакетированном чае может быть микропластик. Об этом сообщила врач Зухра Павлова в своем канале в МАХ со ссылкой на исследование ученых.

По ее словам, сравнивались пластиковые чайные пакетики (4 бренда) с рассыпным чаем (14 брендов), их заваривали по 3 минуты.

«В одной чашке чая из пластикового пакетика - от 555 до 2 498 частиц микропластика (считали только частицы крупнее 100 мкм, более мелкие могли остаться незамеченными). Все эти частицы - полиамидные волокна, то есть материал самого пакетика. Во всех напитках из пластиковых пакетиков обнаружили BPA (бисфенол А) и пластификаторы. Расчетное их поступление достигало 4,5-21,7% суточной нормы, которую считает безопасной Европейское агентство по безопасности продуктов питания (EFSA)», - написала врач.

При этом в рассыпном чае нашли всего 0,3-2,4 частицы микропластика на порцию.

BPA может вмешиваться в работу гормональной системы, особенно эстрогеновой. Авторы исследования отмечают: беременным, детям и тем, кто пьет много чая в пакетиках, этот дополнительный источник нагрузки лучше минимизировать.

Зухра Павлова посоветовала людям, которых тревожит количество пластика в еде и напитках, перейти на рассыпной чай и использовать для заваривания емкость из керамики, стекла или нержавейки. Предпочитающим пакетики она рекомендовала выбирать бумажные или целлюлозные - не пластиковую сеточку.