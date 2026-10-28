На контроль за капремонтом моста на Токарной выделили 11,2 млн

В Пензе на строительный контроль за выполнением капитального ремонта моста на улице Токарной готовы потратить 11 205 390 рублей. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Срок оказания услуги - с 1 декабря 2026 года по 30 июня 2028-го (до завершения работ), уточняется в проектной документации.

Строительный контроль - это серия проверок, которые проводятся на всех этапах капремонта с целью убедиться, что все полностью соответствует ПСД и требованиям различных регламентов.

Ранее сообщалось, что в 2027 году за 328 592 976 рублей планируется создать документацию и провести подготовительные работы на объекте, в 2028-м - за 231 667 220 рублей выполнить непосредственно капитальный ремонт.

Глава Пензы Олег Денисов в сентябре заявил, что подготовка начнется уже этой осенью, но схема движения по мосту в 2026-м не изменится.

Затем в процессе капремонта объект разберут, так что движение транспорта будет невозможно, для пешеходов обустроят временную переправу. Ширина проезжей части и двух тротуаров нового моста не изменится.

Неудовлетворительное состояние моста на Токарной волнует пензенцев уже давно. В 2023 году его реконструкцию чиновники оценили в 900 000 000 рублей, в 2024-м - в 1 038 893 460.

Части сооружения несколько раз обваливались, вводился режим повышенной готовности, чтобы ускорить выделение денег из бюджета на ремонт. Перед въездами на мост установили знаки, которые ограничивают скорость и запрещают движение большегрузной техники. Пешеходную часть отделили, а разрушенные участки огородили бетонными блоками.

Основательно заняться сооружением пообещали в 2025 году. Сроки капитального ремонта намеревались определить после получения заключения государственной экспертизы на проектную документацию и определения основного источника финансирования.